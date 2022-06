Il due per uno stuzzica la Juventus: così arriva il colpo de Ligt

Non si placa l’interesse dei club di Premier per Matthis de Ligt: arriva un’offerta con scambio che potrebbe far gola alla Juve

Oggetto del desiderio di tanti top club sostanzialmente da sempre, Matthijs de Ligt si appresta a vivere una stagione che, se disputata in maglia bianconera, sarà forse la prima in assoluto con delle previsioni di titolartà certa. L’addio di Giorgio Chiellini e le condizioni fisiche di Leonardo Bonucci garantiscono all’oladese un posto fisso nella retroguardia di Max Allegri.

Tuttavia, le sirene di mercato non smettono di risuonare. Il club piemontese deve prendere una decisione: resistere agli assalti, impostando sull’ex Ajax la difesa del presente/ futuro, oppure accettare le offerte, incassando anche una buona quantità di liquidi e magari qualche ottimo giocatore come contropartita. Proprio questa seconda strada, quella della proposta composta da giocatori+cash, è quella che avrebbe messo in piedi un ricco club già da tempo sulle tracce del centrale difensivo.

Il Chelesa fa sul serio per de Ligt: l’offerta ‘tenta’ la Juve

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Oltremanica, il Chelsea avrebbe deciso di affondare il colpo. La nuova proprietà è intenzionata a mettere sul piatto i cartellini di Jorginho e Timo Werner per de Ligt. Ma non finisce qui. A questo si aggiungerebbe un bel conguaglio da 20 milioni. I due profili, oltre ad essere già stati seguiti in passato dalla dirigenza bianconera, sarebbero anche calciatori funzionali al progetto Allegri. Per qualità intrinseche e per ruolo.

Come in tutte le trattative in cui sono coinvolti più giocatori – coi relativi agenti – trovare la quadra per un doppio trasferimento (triplo in realtà, se consideriamo quello dello stesso de Ligt a Londra) potrebbe essere davvero complicato. La Juve però riflette seriamente sulla proposta: forse è arrivato il momento di salutare il talento olandese pagato 75 milioni appena tre anni fa.