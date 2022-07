Affare Skriniar, il PSG offre l’obiettivo di Allegri: la risposta di Marotta

Il PSG continua il suo pressing su Skriniar: la proposta del club parigino potrebbe beffare la Juve, ma Marotta stoppa tutto

Già in affari, nel recente passato, con la trattativa che portò Mauro Icardi alla corte di Al-Khelaifi, PSG e Inter continuano a tenere il canale aperto per via di due possibili colpi che entrambi i club vorrebbero mettere a segno dall’altra squadra. I nerazzurri avevano messo nel mirino Leandro Paredes, sul quale però era arrivato l’alt della dirigenza francese. Luis Campos invece ha puntato Milan Skriniar: e qui la battaglia si fa via via più incandescente, con colpi di scena all’ordine del giorno.

Nella complessa trattativa che dovrebbe portare lo slovacco alla corte di Galtier – Pochettino sembra ormai avere le ore contate a Parigi – l’Inter sta tenendo duro. Marotta ha chiesto 70 milioni cash, non retrocedendo di fronte ad alcuan ipotesi alternativa messa in piedi da Campos. Eppure l’ultima offerta del PSG pareva poter accontentare proprio tutti…

Skriniar-PSG, spunta una contropartita: Allegri trema, Marotta risponde

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società francese avrebbe messo sul piatto Presnel Kimpembe, il forte difensore centrale dei parigini già finito nel mirino della Juve. Proprio l’interessamento dei bianconeri sarebbe l’arma a disposzione del PSG per convincere l’Inter ad accettare lo scambio (dietro un conguaglio a favore dei nerazzurri ovviamente). Il poter togliere dalla disponibilità di Federico Cherubini e Max Allegri il difensore transalpino sarebbe dovuto essere una calamita per l’accettazione della proposta. Ma evidentemente a Marotta non la si fa così facilmente…

La risposta dell’Ad nerazzurro non si è fatta attendere: nessuna contropartita, solo cash. La possibilità di ostacolare i rivali di sempre evidentemente non ha fatto breccia nella ferma decisione del dirigente milanese. Il PSG dovrà sborsare i famigerati 70 milioni se vuole davvero contare sulle prestazioni di Milan Skriniar.