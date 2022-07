Juventus, messaggio Pogba: non vuole più attendere

Sembra davvero tutto pronto per il grande ritorno di Paul Pogba in maglia Juve: spunta l’indizio social dal profilo Instagram del francese

Il countdown è ormai iniziato. Ufficialmente senza squadra dal 1 luglio, Paul Pogba sta solo aspettando l’uffiicialità del suo passaggio alla Juve per sancire il grande ritorno in maglia bianconera. Il mercato della Vecchia Signora, finora un po’ sonnecchiante se paragonato ai fuochi d’artificio dell’Inter, potrebbe a breve essere scosso da due grandi colpi.

Uno è Angel Di Maria, che continua a disseminare indizi sui social, l’altro è prorpio il transalpino, anch’egli molto attivo su Instagram, che proprio in data odierna ha lanciato un messaggio più che chiaro.

Pogba “non vede l’ora”…

La didascalia d’accompagno a quattto foto che l’ormai ex giocatore del Manchester United ha postato sul suo profilo Instagram è inequivocabile: “Non vedo l’ora“, si legge, col giocatore impegnato in una sessione d’allenamento personale, in attesa di raggiungere la sua vecchia squadra.

Sui social non sono mancate le dimostrazioni d’amore dei tifosi bianconeri, eccitati all’idea di riabbracciare il loro idolo.