Pogba e il ritorno alla Juve: arriva la ‘conferma’ ufficiale

Paul Pogba è molto vicino a tornare a parametro zero alla Juventus e vestire nuovamente i colori bianconeri: c’è la ‘conferma’ ufficiale

La Juventus ha in pugno Paul Pogba. Il centrocampista francese è davvero a un passo dal tornare da free agent a Torino ed indossare nuovamente la maglia bianconera. Vuole rivivere le emozioni già provate nell’ambiente che lo ha amato davvero e che adesso non vede l’ora di riaccoglierlo. D’altronde, come da lui stesso ammesso di recente in un’intervista, il classe ’93 ha bisogno di maggior fiducia, per lasciarsi alle spalle gli ultimi anni negativi al Manchester United, in cui non è riuscito a esprimere tutto il suo enorme potenziale tecnico e fisico.

La trattativa con la ‘Vecchia Signora’ è praticamente già chiusa. Il calciatore si è convinto a sposare ancora il progetto torinese e riabbracciare mister Massimiliano Allegri. Per lui è pronto un contratto triennale, con opzione per il quarto anno, da 7,5/8 milioni di euro netti a stagione più bonus. Dieci totali. Cifra inferiore rispetto a quanto percepiva ai ‘Red Devils’, ma che comunque trova consensiente Pogba, che ora chiede altro per la sua carriera.

Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: parla Rafaela Pimenta

Nel frattempo, arrivano le parole di Rafaela Pimenta, legale di fiducia del francese che collabora da sempre con l’agenzia Raiola. Pimenta ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Le Parisien’ sul ritorno del proprio assistito alla Juventus: “Se ne parla tanto – ha dichiarato -. Quale rischio comporterebbe il ritorno in una sua ex squadra? Ora sono cambiate molte cose. Il gruppo è diverso, sono passati tanti anni e sarebbe un’altra storia“. Frasi abbastanza chiare, che non lasciano ad ulteriori interpretazioni.