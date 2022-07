“Lo ha convinto”: il ‘tradimento’ di Cristiano Ronaldo è compiuto

Clamorosa ipotesi nel fututo di Cristiano Ronaldo: il campione portoghese potrebbe approdare a casa dei nemici storici

Il calciomercato, soprattuto quello legato alle trattative che coinvolgono i grandi campioni, non smette mai di regalare sorprese. Dopo la permanenza di Kylian Mbappé a Parigi, e il passaggio di Robert Lewandowski a Barcellona, nelle ultime ore si è registrata anche la chiusura – manca solo l’ufficialità – del passaggio di Paulo Dybala alla Roma. Ma i grandi colpi potrebbero non esser finiti qui.

Cristiano Ronaldo è un altro big – forse l’utlimo – che potrebbe verosimilmente cambiare maglia. Le indiscrezioni sul futuro di CR7 sono molteplici: dapprima accostato ad alcune squadre italiane – tra cui la stessa compagine giallorossa – il lusitano è deciso a cambiare aria. La volontà di continuare a giocare in Champions League è più forte degli argomenti usati dal neo tecnico dei Red Devils Erik ten Hag, che le ha provate proprio tutte per convincere l’ex bianconero. Nulla da fare. Ronaldo vuole andare via, e probabilmente ci riuscirà. Desta casomai sclapore la possibile destinazione dell’attaccante: un scenario del tutto inaspettato.

Simeone in pressing su Cristiano Ronaldo: il ‘Cholo’ ha fatto breccia

Con 35 marcature complessive segnate in carriera contro l’Atletico Madrid – di cui ben 25 con la ‘camiseta blanca’ degli odiati rivali cittadini del Real Madrid – Cristiano Ronaldo ha nella formazione colchonera la sua vittima preferita. Bersagliato dal pubblico prima del Vicente Calderòn e poi del Wanda Metropolitano – e già protagonista di diversi screzi col tecnico Simeone – CR7 può essere a pieno titolo considerato il nemico pubblico numero uno dei tifosi dell’Atletico Madrid. Eppure….eppure forse siamo davanti ad un clamoroso tradimento.

Secondo quanto infatti riportato dal tabloid inglese ‘The Sun’, proprio il tecnico argentino starebbe lavorando ai fianchi il vecchio rivale per convincerlo ad approdare nella sua squadra. La possibilità di disputare la Champions fa gola al portoghese. Che al momento non ha delle vere e proprie offerte sul tavolo. Se non, appunto, quella che si prepara ad avanzare l’Atletico. Tutto pare apparecchiato per un trasferimento che avrebbe del clamoroso sia per la storia del club che per quella personale del campione lusitano.