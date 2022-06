La rottura col Bayern è insanabile, Lewandowski: “Qualcosa è morto dentro di me”

Le dichiarazioni shock di Lewandowski, prossimo all’addio al Bayern

Già da qualche settimana Robert Lewandowski ha messo in chiaro di voler dire addio al Bayern Monaco. Dopo aver scritto pagine importanti della storia dei bavaresi, il bomber è alla ricerca di una nuova sfida, che sarà papabilmente il Barcellona.

Intervistato dai colleghi polacchi di ‘Onet Sport’, il centravanti ha rilasciato dichiarazioni forti, spiegando cpsa lo spinge a voler cambiare aria. “Voglio solo lasciare il Bayern Monaco, la lealtà e il rispetto sono più importanti del lavoro. La cosa migliore è trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti”.

Poi ancora “Qualcosa è morto dentro di me. Voglio abbandonare il Bayern Monaco per trovare nuove emozioni nella mia vita. Dopo tante stagioni qui, in cui credo di aver dato il meglio di me, ora il mio desiderio è quello di lasciare la squadra”.

Lewandowski senza freni: il suo futuro

Parole pesanti che ribadiscono per l’ennesima volta quanto il polacco abbia l’intenzione di cambiare aria. Nei suoi piani futuri pare esserci esclusivamente il Barcellona, che però deve trovare un’intesa economica con i bavaresi. Si parla di cifre attorno ai 30-40 milioni di euro, ma al momento si è molto distanti tra le parti.

L’attaccante continua a spingere per un addio che comunque a certi numeri e date le sue qualità sembra essere un vero e proprio affare. La scadenza nel 2023 incombe imminente, vedremo nelle prossime settimane se la sua volontà sarà soddisfatta o meno.