Raspadori tra Juve e Napoli, arriva l’annuncio

Proprio quando sembrava fatto il passaggio dell’attaccante al Napoli, la Juve è tornata forte su Giacomo Raspadori: c’è l’annuncio

Sembrava tutto fatto. Il calciatore era già pronto a raccogliere l’eredità di Lorenzo Insigne, già suo compagno di Nazionale, per ridare fiato e speranze alle tifoseria napoletana, sul piede di guerra col presidente De Laurentiis per l’addio già consumatosi di tre senatori come Koulibaly, Mertens e lo stesso scugnizzo napoletano. Il calciomercato però non smette mai di stupire, soprattutto quando di mezzo c’è la Vecchia Signora.

Giacomo Raspadori, uno dei tanti pezzi pregiati in forza al Sassuolo, ieri sera è anche andato in gol nell’amichevole della sua squadra contro il Reims. Accreditato di una possibile non convocazione proprio in vista di un imminente partenza dal ritiro del club emiliano, il calciatore è sceso regolarmente in campo. Segno che ancora non è tempo di trasfersi altrove. D’altro canto per la cessione è solamente questione di tempo, col talento conteso da Napoli e Juve, con quest’ultima che pare in grande rimonta.

L’annuncio di Carnevali sul futuro di Raspadori

“Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato“, ha dichiarato ai microfoni de ‘Il Giornale’ Giovanni Carnevali, Dg del Sassuolo.

“Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, esattamente come Gianluca Scamacca e il suo approdo in Premier è un fantastico riconoscimento”, ha concluso il dirigente. Si profila dunque un finale-thrilling per conoscere il futuro della giovane promessa del calcio italiano. Uscito dalle mire di Milan ed Inter, che avevano chiesto info su di lui durante tutto lo scorso anno, Raspadori si prepara al salto in una big. Resta da capire chi sarà.