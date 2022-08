Il Milan trema, addio da 50 milioni: scambio da urlo

Il ricco club inglese insiste per il giocatore rossonero: sul piatto uno scambio da urlo con aggiunta di un cospicuo conguaglio cash

Nella tana di Bergamo un Milan che ancora deve oliare alla perfezione i meccanismi difensivi si è salvato nella ripresa grazie ad una perla di Ismael Bennacer, uno non certo avvezzo a togliere le castagne dal fuoco realizzando gol pesanti. Il giocatore algerino, pedina sempre importante per il tecnico Stefano Pioli, è sempre nel mirino di un ricco club inglese. Che probabilmente ieri sera avrà solo avuto conferme all’idea di portare l’assalto al calciatore ex Empoli.

Tra infortuni, rotture con calciatori insoddisfatti per lo scarso impiego o semplicemente per mere necessità tecnico-tattiche, l’arrivo del calciatore algerino è ormai visto quasi come necessario dalle parti di Liverpool. Il tecnico Jurgen Klopp non ha fatto mistero di apprezzare oltremodo le qualità del calciatore, che ben si sposerebbero con quelle di altri centrocampisti già in rosa. L’offerta è lì sul piatto: il Milan e Paolo Maldini devono prendere una decisione non semplice.

Assalto a Bennacer, l’offerta di Klopp fa tremare Maldini

Il ricco club inglese non è disposto a pagare il cartellino dell’africano sborsando solo del cash. Altrimenti avrebbe già offerto i 50 milioni di clausola rescissoria presenti nel contratto di Bennacer fino al 20 agosto. L’idea è invece sempre quella di offrire una valida contropartita tecnica. Alla quale aggiungere un cospicuo conguaglio. La pedina da sacrificare è un difensore che aiuterebbe non poco la fase difensiva dei rossoneri.

Joe Gomez, classe ’97, potrebbe essere un innesto davvero importante per Stefano Pioli. Il centrale inglese, abituato a fronteggiare i grandi attaccanti della Premier, potrebbe ben adattarsi al nostro campionato, facilitato anche dalla vicinanza con un certo Fikayo Tomori, suo connazionale. I Reds vorrebbero aggiungere al cartellino di Gomez anche un conguaglio vicino ai 30 milioni di euro. In questo modo la valutazione di Bennacer supererebbe i 50 milioni di euro. Un valore ritenuto sufficiente dalla dirigenza inglese per creare unaa brecia all’interno della controparte rossonera…