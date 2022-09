Juve, l’erede di Chiellini può attendere: il colpo del 2023

La Juventus guarda già all’anno prossimo per puntellare la sua difesa: il colpo top del 2023 è già in agenda

Alla fine di un mercato frenetico, scoppiettante, denso di colpi di scena e, nel caso della Juve, di grandi nomi arrivati, il club bianconero può ancora ‘recriminare’ per un paio di tasselli che ancora mancano all’appello. La casella del terzino sinistro, per esempio, non è stata ancora riempita. Fino a gennaio si andrà avanti con Alex Sandro, poi verranno sondate le occasioni di mercato. C’è anche un’altra posizione però, che sarebbe meglio puntellare.

Nel reparto arretrato un big come de Ligt è stato sostituito da Gleison Bremer. È poi arrivato anche Federico Gatti, per la verità preso lo scorso anno e lasciato in prestito fino al termine della scorsa stagione al Frosinone, da cui la Juve lo aveva acquistato. Manca però un difensore centrale mancino che possa raccogliere, con un anno di ritardo, la ‘scomoda’ eredità di Giorgio Chiellini. I nomi papabili sono almeno due. L’obiettivo è quello di portare l’assalto nella prossima finestra estiva di scambi.

Juve, Gvardiol o Pau Torres per la difesa del futuro

Appena 20enne ma già sulla bocca di tutti come nuovo fenomeno del calcio croato, Josko Gvardiol è stato più volte vicino a lasciare il suo club, il Lipsia, già nella sessione di mercato terminata ieri. Alla fineè arrivato un per certi versi sorprendente rinnovo col club tedesco, che lo avrebbe blindato fino al 2027. Una mossa che però non pregiudica la possibilità, per il club bianconero, di avvicinarsi al giocatore nella prossima primavera, in vista del vero e proprio assalto che dovrebbe essere portato a luglio.

L’altro grande obiettivo, sempre di piede sinistro, per la difesa, è Pau Torres, vecchio pallino della dirigenza juventina. Qui il contratto dello spagnolo scade nel 2024. Poche, oggettivamente, le possibilità che il calciatore decidsa di legarsi ancora al ‘Sottomarino giallo’. La Juve avrebbe già fiutato il possibile affare per il classe ’97.