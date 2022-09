Asse Allegri-Marotta: scambio di esuberi tra le due rivali

Sull’asse Torino-Milano potrebbe consumarsi uno scambio tra esuberi approvato dai tecnici delle due grandi rivali

Giunte alla prima sosta per le Nazonali con due batoste difficili da digerire – l’Inter è caduta rovinosamente ad Udine, mentre la Juve è crollata in quel di Monza – nerazzurri e bianconeri si leccano le ferite, nella speranza che la settimana di stop possa contribuire a serrare le fila per riprendere senza intoppi il cammino tra 14 giorni.

Nell’attesa dei recuperare i rispettivi infortunati – numerosi soprattutto in casa Juve – le due dirigenze sono già proiettate al prossimo mercato di gennaio, quando un’insolita alleanza potrebbe far le fortune di entrambi i club. In vista c’è infatti un possibile scambio tra due giocatori che stanno deludendo nelle rispettive squadre. Ma che potrebbero rendersi utili cambiando aria.

Inter-Juve, allo studio uno scambio Correa-Kean

Nonostante sia arrivato a Milano con le stigmate del pupillo assoluto di Simone Inzaghi, Joaquìn Correa ha deluso le aspettattive del tecnico piacentino. Che ora appare disposto a cedere il suo giocatore in uno scambio che coinvolge un altro attaccante, che curiosamente gioca nella Juve. I bianconeri non si strapperanno certo i capelli all’idea di cedere Moise Kean, l’attaccante ex PSG che non riesce ad incidere ogni qualvolta viene chiamato in causa.

Lo scambio è certamente suggestivo, oltre che inusuale, coinvolgendo due contendenti che spesso rivaleggiano sul mercato – vedi l’affare Bremer – piuttosto che collaborare. Le esigenze offensive dei due tecnici potrebbero però collimare in una trattativa per la quale mancherebbe solo l’assenso dei diretti interessati. I quali, se dovessero continuare ad accumulare fischi ad ogni ingresso in campo o ad ogni giocata sbagliata, non avrebbero molti problemi ad accettare la rispettiva nuova destinazione. Prima di tutto però, i bianconeri dovrebbero riscattare il nazionale azzurro, ancora di proprietà dell’Everton.