Doppia tegola per Pioli: il comunicato UFFICIALE del Milan

Continua l’emergenza infortuni in casa Milan: dall’infermeria arrivano due pessime notizie per Stefano Pioli

Dopo aver ottenuto la vittoria nel tempo di recupero più incredibile degli ultimi anni, il Milan si lecca le ferite con la situazione dei tanti infortunati ancora fermi ai box. Solo nella stessa gara del ‘Castellani‘ infatti, si sono fermati Saelemaekers, Calabria e Kjaer.

Dopo la notizia della lesione parziale del collaterale diagnosticata per il trequartista belga, nel pomeriggio odierno sono arrivare anche le notizie sugli altri due calciatori usciti anzitempo dalla contesa nel match con l’Empoli. Il comunicato ufficiale del club rossonero non lascia adito a molti dubbi. Per uno dei due il 2022 può addiriturra considerarsi finito in anticipo.

Milan, il comunicato ufficiale sugli infortuni di Calabria e Kjaer

“Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra“, si legge a proposito delle condizioni di Davide Calabria. Per un infortunio di questo tipo i tempi di recupero sono stimabili in 2-3 mesi.

Per Simon Kjaer invece è stata “riscontrata una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Il giocatore verrà rivalutato tra una settimana circa”. Nel caso del danese, presumibilmente tra un piaio di settimane dovrebbe essere a disposizione del tecnico Pioli.