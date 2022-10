Origi bocciato, ecco il centravanti per Pioli: colpo da 20 milioni

Idea Taremi per il Milan che in attacco ha bisogno di un’alternativa: tutto dipende da Origi

Il Milan fa valutazioni sul reparto offensivo: Divock Origi ha giocato poco finora a causa di alcuni problemi fisici e a gennaio si potrebbe tornare sul mercato.

Lo scarso impiego di Divock Origi per alcuni problemi fisici potrebbe spingere il Milan a fare valutazioni in vista del mercato invernale. Una finestra trasferimenti che potrebbe vedere i rossoneri tornare sugli attaccanti.

Finora il giocatore arrivato dal Liverpool ha raccolto quattro gettoni di presenza, per un totale di appena 81′ trascorsi in campo. Troppo poco per un giocatore che sta facendo con qualche problema fisico di troppo.

Calciomercato Milan, idea Taremi per l’attacco

Un discorso analogo a quello di Ante Rebic, a segno nella sfida di Empoli, ma anch’egli spesso fermo ai box per problemi di natura fisica. Ecco perché a gennaio, come riportato da Calciomercato.it, i rossoneri potrebbe tornare su Mehdi Taremi, classe ’92 iraniano con un altro anno e mezzo di contratto col Porto che chiede almeno 20 milioni per far partire il centravanti ex Rio Ave.