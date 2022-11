Ciclismo, addio al pluricampione Rebellin: investito da un camion

L’incidente sarebbe avvenuto all’improvviso e il ciclista sarebbe morto sul colpo, dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine sopraggiunte sulla Regionale 11 di Montebello Vicentino

A cavallo tra l’Olimpiade di Barcellona del 1992 e lo scorso ottobre 2022, Davide Rebellin è stato tra i più preziosi ciclisti che il mondo sportivo italiano abbia mai conosciuto. La sua vita è stata però stroncata, all’età di 51 anni, in un improvviso incidente stradale in cui è stato coinvolto mentre era in sella alla sua bici.

Secondo la prima ricostruzione da parte del Nucleo Carabinieri di Montebello Vicentino, il ciclista è stato travolto lungo la Regionale 11 da un mezzo pesante in uscita dallo svincolo dell’Autostrada adiacente. Il camionista alla guida non si sarebbe fermato, per poi allontanarsi dal luogo dell’evento, ma si suppone che possa non essersi accorto del violento impatto lungo la sua corsa.

Rebellin lascia dietro di sé una lunghissima carriera costellata da tanti successi, spesso condivisi con i suoi compagni di squadra che lo hanno accompagnato in un viaggio straordinario. Tra le tante ‘classiche’ vinte, da ricordare sicuramente l’annata del 2004 quando riuscì a vincere per la prima volta nella storia di questo sport la Amstel Gold Race, la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi in soli 8 giorni.