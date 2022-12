Rinnovo rifiutato: occasione dalla Spagna per Juve e Roma

Il destino di Juventus e Roma in chiave calciomercato potrebbe intrecciarsi nuovamente. Rinnovo rifiutato e occasione per Allegri e Mourinho

Pensare al calciomercato in un momento del genere per la Juventus non sarà certamente semplice, ma visto che la sessione invernale si avvicina i bianconeri devono pensare anche a come rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione, in cui la qualificazione in Champions League sarà l’obiettivo minimo.

La strada del mercato della Juventus potrebbe incrociarsi con quella della Roma, con una possibile occasione per la difesa. Il calciatore non rinnova col Real Madrid e viene ancora offerto ai due club italiani.

Nacho rifiuta il rinnovo con il Real Madrid: offerto ancora a Juventus e Roma

Il futuro di Nacho sembra essere ormai lontano dal Real Madrid. Il difensore classe ’90 è cresciuto nei ‘Blancos’, ma ormai il tempo dell’addio sembrerebbe essere arrivato. Il suo contratto con il club spagnolo scadrà a giugno 2023 e Nacho sembrerebbe ormai intenzionato a rifiutare un eventuale rinnovo, visto che ormai per Ancelotti è solo una riserva.

Così per rilanciarlo l’entourage del calciatore potrebbe offrirlo nuovamente alla Juventus e alla Roma. Le due squadre italiane avrebbero bisogno di un difensore in più in rosa e l’esperienza dello spagnolo potrebbe essere importante. Dunque potrebbe diventare un’occasione a parametro zero per giugno, ma anche subito per gennaio a un prezzo stracciato, qualora si volessero anticipare i tempi.