TV PLAY | Terremoto societario, Juve in vendita? C’è la rivelazione

Dopo la rivoluzione istituzionale in casa Juventus, emergono le prime indiscrezioni su una possibile vendita della società

Intervenuto in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it su TvPlay. il giornalista di Milano Finanza Francesco Bertolino ha parlato del terremoto societario della Juve, legando il discorso alla possibile vendita della società bianconera.

Bertolino ha poi anche aperto una parentesi sull’ipotetico investitore messicano che potrebbe acquisire il Napoli, nell’ambito della situazione relativa alla multiproprietà della famiglia De Laurentiis. Ecco le sue parole.

Juve e Napoli in vendita? Ecco la situazione

“Non penso che la Juve sarà venduta, l’anno prossimo saranno 100 anni di Agnelli, poi la rivenderesti al ribasso, ed essendo quotata in borsa sarebbe un processo un po’ diverso dagli altri. Si è parlato di Apple anche per lo United, ma si fa fatica a capire che utilità avrebbe per una società così avere un club, magari nel caso dello United potrebbe distribuire in esclusiva le gare, ma stiamo andando in là con le ipotesi. Per la Juve, comunque, lo escludo in questo momento”, ha esordito.

“La cessione del Napoli? L’investitore, di cui non posso dire in questo momento il nome, è molto interessato. Sicuramente fino a fine stagione non ci saranno movimenti. Credo che qualche contatto con De Laurentiis ci sia già stato, ma non sono sicuro che abbia voglia di vendere, perchè al di là del valore del club c’è anche il fattore visibilità. La valutazione è difficile da definire, però quando si parla di calcio ci sono anche altri fattori oltre a quello economico. Abbiamo visto con il Qatar e la proprietà del PSG, quante entrate ha dato al club anche a livello politico“, ha concluso.