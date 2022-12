Via libera per Arteta👋: scambio secco con la Juve🔁

Il club bianconero potrebbe sfruttare il cartellino di uno dei suoi esuberi per raggiungere agevolmente l’eventuale post Alex Sandro, sorride anche l’Arsenal di Arteta

La grandissima cavalcata dell’Arsenal nel corso delle ultime due stagioni ha rilanciato il nome del tecnico spagnolo Mikel Arteta, oggi considerato l’uomo da battere in Premier League. Il club londinese, grazie alla sua enorme grinta e l’istinto tattico sopraffino, guida infatti la classifica del maggior campionato di calcio inglese di una spanna sopra i rivali del Manchester City.

Tra i tanti protagonisti di questo enorme successo, almeno parziale, non c’è stato però l’esterno sinistro Nuno Tavares. Il calciatore portoghese, prelevato nel 2021 dal Benfica, non ha pienamente convinto Arteta nel corso della passata stagione quando, dopo appena 22 presenze e qualche errore tecnico di troppo, è stato poi trasferito in prestito all’Olympique Marsiglia. La speranza del tecnico è che possa completare il suo percorso di crescita in Francia per poi fare rientro alla base la prossima estate e finora le attese sono più che positive. Ma l’Arsenal potrebbe anche decidere di giocarsi la carta del suo cartellino per intavolare una trattativa di tutto rispetto con la Juventus di mister Allegri.

Calciomercato, Nuno Tavares-Arthur idea di mercato: Allegri guadagna il post Alex Sandro

L’idea sarebbe infatti quella di uno scambio secco con il centrocampista Arthur, vecchio pallino di Arteta. Oggi in prestito al Liverpool, il brasiliano è oramai considerato uno dei principali esuberi della compagine bianconera. Al suo posto, dunque, Allegri guadagnerebbe un prezioso supporto lungo la corsia difensiva sinistra, dando per assodato che il percorso di Alex Sandro con la ‘Vecchia Signora’ si stia piano piano esaurendo.