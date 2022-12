Addio Milan e doppio colpo: l’ex Barcellona ‘grazie’ a Bennacer

Cambiamenti importanti in vista per il calciomercato del Milan: Bennacer può dire addio e favorire il doppio colpo rossonero

Il 2023 promette di essere un anno importante per il Milan. Dalla seconda parte della stagione che dovrà vedere una reazione importante in ottica scudetto (il Napoli è già lontano 8 punti) a quello che sarà il calciomercato, pronto a modificare lo scacchiere tattico di Stefano Pioli.

Il club di via Aldo Rossi, in tal senso, sta già valutando le opzioni per la prossima stagione. Una su tutte potrebbe riguardare Ismael Bennacer, centrocampista algerino e pilastro imprescindibile per Stefano Pioli. L’ex Empoli ha, insieme a Tonali, preso in mano le chiavi del centrocampo dei campioni d’Italia, a maggior ragione dopo l’addio a zero di Kessie. Bennacer, però, potrebbe finire per cambiare aria al termine dell’attuale annata calcistica. Valutato intorno ai 50 milioni dalla società di via Aldo Rossi, su di lui vi è da tempo l’insistente interesse del Liverpool. Klopp, che stima tantissimo pure Barella, avrebbe però in mente di puntare forte sul 25enne di Arles per rilanciare il cammino, al momento deludente, dei ‘Reds’. Ed il Milan? I rossoneri avrebbero già pronti diversi nomi per rivoluzionare una mediana che vedrebbe nel solo Tonali il perno imprescindibile per le stagioni future. L’occasione ghiotta può arrivare dalla Spagna ed in particolar modo da Siviglia dove l’ex Roma Monchi, direttore sportivo del club iberico, ha intenzione di mettere sul mercato immediatamente tre nomi, secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com’.

Post Bennacer: il Milan guarda anche in Serie A

Tra questi vi è l’ex Barcellona Ivan Rakitic, considerato non più una pedina fondamentale e per il quale non è esclusa una rescissione nelle prossime settimane. Il croato guadagna tanto, 6,5 milioni di euro netti a stagione, ma l’eventuale interesse del Milan potrebbe portare a qualcosa di concreto: esperienza internazionale e classe al 34enne (in scadenza nel 2024) di certo non mancherebbero. Ma l’eventuale arrivo di Rakitic non sarebbe l’unica idea sul taccuino di Maldini che, specialmente per giugno, monitora due nomi entrambi alla corte di Gasperini, all’Atalanta. Il primo è Ederson, 23enne brasiliano arrivato in estate dalla Salernitana per 21 milioni di euro. Attenzione anche a Teun Koopmeiners: l’olandese sta facendo grandi cose con la ‘Dea’ e ha già collezionato 5 reti ed 1 assist vincente in 19 apparizioni complessive tra Serie A e Coppa Italia.

Due profili di assoluto valore e prospettiva per sopperire, insieme a Rakitic, alla possibile cessione di Bennacer in direzione Liverpool. Il Milan proverà a chiudere al meglio una stagione che fino ad ora ha registrato alti e bassi, con il calciomercato dell’estate 2023 che potrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione per la mediana di Stefano Pioli: con Bennacer verso la Premier League, Maldini è pronto a scatenarsi.