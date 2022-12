Effetto domino incredibile: l’Inter si tuffa su… Szczesny!

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, potrebbe diventare un nome nel mirino dell’Inter di Marotta: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

La pausa mondiale, nonostante il pallone sia fermo nel campionato italiano di Serie A, non ha distolto l’attenzione dai grandi club che si stanno giocando un posto in Champions League e la gloria dello scudetto. Inter, Milan e Juventus, ognuna per vicende diverse, continuano ad avere le prime pagine dei giornali. I bianconeri ad esempio, nel bel mezzo del caos bilancio con le dimissioni del CdA della scorsa settimana, sono nell’occhio del ciclone, mentre i nerazzurri e i rossoneri, dirimpettai milanesi, sono al centro di diverse voci di calciomercato per possibili obiettivi e potenziali cessioni.

In casa Beneamata infatti è da analizzare con grande attenzione la situazione di Andre Onana. L’estremo difensore camerunense, che si è preso una maglia da titolare nell’Inter, sta attirando l’interesse di diversi top club fra i quali ci sarebbe il Barcellona, società nella quale è cresciuto. Per questo Marotta e colleghi sarebbero al lavoro sui nomi dei possibili sostituti fra i quali spunterebbe, a sorpresa, anche il profilo di un grande rivale in Serie A: stiamo parlando di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus di Massimiliano Allegri ed assoluto protagonista, fino all’eliminazione della sua Polonia, al Mondiale con ben due rigori parati in quattro partite.

Calciomercato Inter, Szczesny finisce sulla lista di Marotta

La possibile partenza di Onana cambierebbe i piani in casa Inter che sta lavorando sui possibili sostituti e, Szczesny, per qualità di prestazioni e situazione in sede di calciomercato, sarebbe davvero un nome che finirebbe in cima alla lista di Marotta. Classe 1990, l’ex portiere di Arsenal e Roma ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, non essendo più giovanissimo, ma soprattutto un contratto in scadenza con la Vecchia Signora nel 2024. Una variante molto importante ai fini del prezzo di cessione di Szczesny e anche delle decisioni che potrebbero essere prese in casa Juventus, con i bianconeri che stanno già lavorando per un nuovo estremo difensore lasciando magari al polacco la possibilità di cambiare aria nella prossima estate.