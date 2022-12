90 milioni e il Real se lo assicura: Juventus e Inter al tappeto

Con i campionati fermi per via del mondiale, le società possono iniziare a programmare il calciomercato del presente e del futuro.

Con i campionati fermi per via del mondiale in Qatar, le società hanno modo di programmare il proprio calciomercato, non solo per quanto riguarda quello di riparazione, ma anche estivo in vista della prossima stagione. I più grandi club europei, infatti, sono alla ricerca di calciatori in grado di potenziare ulteriormente la propria rosa.

Uno dei top club più attivi in questo senso è il Real Madrid, che ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Oltre al centrocampo, con Modric e Kroos che potrebbero lasciare al termine della stagione, è la difesa il reparto che i blancos vogliono puntellare. Proprio per quanto riguarda il reparto arretrato, i merengues sembrano avere le idee ben chiare sul profilo da insserire in squadra.

Il Real deciso su Gvardiol: pronta offerta shock al Lipsia

Stando a quanto riporta il portale spagnolo todofichajes.com, il difensore che il Real punta con decisione è Josko Gvardiol, classe 2002 croato e di proprietà del Lipsia. Il difensore, grazie alle ottime prestazioni con il club e con la propria nazionale, ha attirato su di se gli occhi dei più grandi club d’Europa. I blancos sembrano decisi a fare sul serio, tanto da preparare un’offerta da circa 90 milioni di euro da far recapitare ai tedeschi. La richiesta del Lipsia si aggira intorno ai 100 milioni, ma la sensazione è che se il Real si presentasse ufficialmente con i 90 milioni, la trattativa si possa chiudere in tempi brevi. Sul calciatore, oltre a Tottenham e Chelsea che osservano interessate, ci sono anche Juventus e Inter, ma, competere con le cifre che il Real sembra disposto a sborsare, è molto difficile per le big del nostro campionato. Florentino Perez sembra pronto a regalare il primo tassello importante per la nuova stagione a mister Ancelotti.