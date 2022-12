L’Inter saluta Marotta? C’è un nome a sorpresa fra i possibili sostituti

Nelle ultime ore si è parlato di un forte ritorno della Juventus su Marotta: ecco il possibile sostituto a sorpresa che potrebbe arrivare all’Inter in caso di addio dell’attuale amministratore delegato

La situazione in essere in casa Juventus è decisamente complicata. I bianconeri, dopo le dimissioni in massa dell’intero CdA, dovranno ripartire nel campionato italiano di Serie A all’inseguimento del Napoli capolista di Luciano Spalletti, ma, allo stesso tempo, saranno chiamati a tener d’occhio con particolare attenzione la situazione giudiziaria, soprattutto per i possibili risvolti sportivi che essa potrebbe avere.

La caduta di molti grandi nomi all’interno della dirigenza della Vecchia Signora ha portato i vertici della Juventus a dover cercare nuovi profili che possano amministrare il club. Nelle ultime ore si è parlato molto anche di un clamoroso ritorno di Beppe Marotta. L’attuale ad dell’Inter, con competenze principalmente di carattere sportivo, ha fatto le fortune della Juventus dando vita ad un ciclo di vittorie che è poi culminato con il suo addio, nell’autunno del 2018, un po’ l’inizio del declino per la Vecchia Signora che è passata in poche stagioni dal celebrare l’arrivo di Cristiano Ronaldo al lottare per il quarto posto in classifica. Le ultimissime sul calciomercato dell’Inter

Calciomercato, addio Marotta? C’è un nome a sorpresa

Marotta ha sempre nel cuore la Juventus ed è per questo che, l’ipotesi di un addio all’Inter nonostante sia decisamente remota, non sarebbe così campata per aria. In caso di partenza di Marotta dalla Beneamata, il club nerazzurro dovrebbe trovare una nuova figura che possa ricoprire una carica tout-court, una sorta di direttore generale con competenze sportive e non solo. In quest’ottica, come suggestione, non sarebbe da sottovalutare anche il nome di Leonardo, ex dirigente del PSG e del Milan. Il brasiliano, che ha guidato l’Inter da allenatore nel 2011, ha ricoperto cariche di questo tipo, ma il suo recente passato potrebbe ostacolare un suo eventuale ritorno nella Milano nerazzurra.