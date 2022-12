Dal caso Juve a Del Piero e Marotta: Cobolli Gigli a tutto tondo

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista su vari argomenti inerenti al mondo bianconero

I prossimi si prospettano mesi assai complicati per la Juventus. Da qui in avanti servirà agire con la massima prudenza, per via dell’inchiesta Prisma portata avanti in questi anni dalla Procura della Repubblica di Torino. Nell’ultimo periodo sono uscite numerose intercettazioni che hanno generato alquanto scalpore.

E il tema futuro desta non poca preoccupazione, dopo le dimissioni in massa del Consiglio di Amministrazione. Una situazione estremamente delicata, che potrebbe riservare altre sorprese. Di questo e non solo ha parlato l’ex presidente della ‘Vecchia Signora’ – in carica dal 2006 al 2009 – Giovanni Cobolli Gigli, intervenuto oggi in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercatoweb.it‘. Dall’indagine in corso a Ronaldo, Paratici e Agnelli, passando per i possibili ritorni di Alessandro Del Piero e Giuseppe Marotta, senza ovviamente tralasciare mister Massimiliano Allegri. Cobolli Gigli ha detto la sua a proposito di numerose tematiche, riguardanti direttamente o indirettamente l’universo bianconero. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA.