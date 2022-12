25 milioni e lo porta a casa: Inzaghi può esultare 🥳

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società iniziano a programmare il proprio calciomercato del presente e del futuro

I mondiali in Qatar si sono presi la scena, e questo permette alle società di iniziare a progettare il calciomercato invernale che partirà a gennaio. Sono molti i club alla ricerca di calciatori in grado di rinforzare la propria rosa, in modo da riuscire a centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Una delle squadre più attive in questo senso è l’Inter, che vuole regalare qualche rinforzo al tecnico Simone Inzaghi in modo da provare a centrare gli obiettivi posti ad inizio stagione. Il reparto che il club nerazzurro vuole rinforzare è il centrocampo, con il profilo che sembra essere già stato individuato.

L’Inter pensa al centrocampo: occhi su Guido Rodriguez

Come detto, l’Inter ha intenzione di rinforzare il proprio centrocampo, e, il profilo scelto, è quello di Guido Rodriguez, centrocampista argentino classe 1994 in forza al Betis Siviglia. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Estadio Deportivo, i nerazzurri lo vorrebbero come vice Brozovic, in modo da dare più alternative al tecnico piacentino. Sul centrocampista, però, c’è anche il forte interesse del Chelsea che monitora la situazione. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto nel 2024, e non sembra avere nessuna intenzione di rinnovare con il club spagnolo. Per questo motivo, l’Inter è convinta di poterlo portare a Milano nella finestra di mercato invernale, con un esborso non troppo esoso. Sempre secondo il quotidiano, il Betis avrebbe fissato a circa 25 milioni il prezzo del cartellino, ma, qualora l’Inter arrivasse intorno ai 20, la trattativa potrebbe chiudersi velocemente. In caso risultasse difficile arrivare al calciatore a gennaio, i nerazzurri hanno già in mente di riprovarci nel mercato estivo in vista della prossima stagione. In attesa della seconda parte di stagione, i nerazzurri iniziano a programmare il mercato, con la speranza di poter regalare qualche pedina importante a mister Inzaghi.