Il Barca affonda e chiude il colpo: Roma e Juventus in ginocchio

Le società, complice lo stop dei campionati per via dei mondiali in Qatar, possono iniziare a programmare il proprio calciomercato, sia per il presente che per il futuro. Sono molti, infatti, i club che hanno intenzione di iniziare a progettare il mercato estivo in vista della prossima stagione.

Un club molto attivo in questo senso è il Barcellona, che vuole rinforzare la rosa a disposizione di mister Xavi. Oltre al mercato invernale, dove i blaugrana intendono muoversi per cercare di centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, la società è già in movimento per cercare calciatori di qualità da inserire in rosa la prossima estate. A tal proposito, il Barca sembra aver già individuato l’obiettivo principale per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Il Barca pensa alla prossima stagione: Goncalo Ramos obiettivo numero uno

Come detto, il Barcellona non sta pensando soltanto al mercato di riparazione che prenderà il via a gennaio, ma anche a quello estivo. Il grande obiettivo dei blaugrana è Goncalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 di proprietà del Benfica.

Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione, sia con il club che con la nazionale in questo mondiale. Con il Benfica ha messo a segno 14 reti in 21 partite tra campionato e coppe, mentre con il Portogallo è già a quota 3. Queste prestazioni, lo hanno fatto finire sui taccuini dei più grandi club europei, con il Barcellona che potrebbe presto far recapitare un’offerta ufficiale. Sul calciatore di Olhão, c’è anche il forte interesse di Juventus e Roma, ma competere con i catalani è molto difficile per le due squadre del nostro campionato. Il club spagnolo è già al lavoro per cercare di regalare a Xavi il primo grande colpo della prossima stagione, con Ramos che potrebbe presto spiccare il volo e approdare in uno dei migliori club al mondo.