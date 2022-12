Roma, la verità sul colpo Modric: “Ecco cosa farà”

Il futuro di Luka Modric è ancora da decidere, con il centrocampista croato accostato alla Roma: svelata la verità sulla decisione

Luka Modric, Pallone d’Oro nel 2018, deve ancora decidere quale sarà il suo futuro. Il centrocampista del Real Madrid infatti a giugno 2023 vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blancos’ e dovrà decidere se rinnovare o se cercare una nuova avventura, pur non essendo proprio giovanissimo ormai.

Con la Croazia continua a vivere il suo sogno Mondiale, avendo eliminato il Brasile ai calci di rigore e approdando in semifinale. Da gennaio però dovrà iniziare a pensare seriamente al proprio futuro. Tra i tanti club club a cui fa gola, sarebbe stato accostato anche alla Roma, che punterebbe a mettere a segno il colpaccio a parametro zero. In diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play, Sabatino Durante ha svelato la verità sul futuro del croato.

Calciomercato Roma, Durante svela: “Vuole rimanere al Real Madrid”

Luka Modric batte il Brasile e continua a essere uno dei protagonisti del calciomercato. Il centrocampista del Real Madrid è in scadenza di contratto e ancora deve decidere se rinnovare o lasciare i ‘Blancos’.

In diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play, l’intermediario di mercato Sabatino Durante ha svelato quale sarà il futuro di Modric affermando: “Da quanto so, vuole rimanere al Real Madrid il più possibile. Poi vorrà andare in MLS”. Dunque l’intermediario spegne leggermente le speranze giallorosse per il colpaccio Modric.