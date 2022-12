L’Inter e Mourinho gli dicono addio: sogno in frantumi

Inter e Roma, sul fronte calciomercato, sognano un acquisto in particolare per la propria difesa, ma il calciatore è vicino a un altro club

Inter e Roma saranno chiamate a migliorare sensibilmente il proprio rendimento dalla ripresa in avanti. Entrambe le squadre si sono rese protagoniste in negativo di un percorso tutt’altro che ottimale, soprattutto i giallorossi targati mister José Mourinho.

Numerosi i passi falsi accumulati dalla truppa guidata dallo Special One, che ha altamente deluso le aspettative fino a questo momento. I tifosi, specialmente dopo la bella campagna acquisti estiva, pensavano ad un rendimento ben differente, ma così non è stato (complici le assenze pesantissime di uomini chiave come Dybala e Wijnaldum). I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, contano cinque sconfitte, subite negli scontri diretti. Assolutamente inaccettabile, considerando che i lombardi vantano probabilmente la rosa più forte e attrezzata in Italia. Per conquistare lo Scudetto, ovviamente, serve avere la meglio pure su avversari di livello superiore ed è ciò che pretendono i tifosi nei mesi a venire. Nel frattempo, giungono notizie poco confortanti per le due italiane sul fronte calciomercato.

Calciomercato Inter e Roma, niente Timber: è vicino allo United

Entriamo più nello specifico: sulle liste di Marotta e Tiago Pinto troviamo scritto il nome di Jurrien Timber, difensore centrale classe 2001 (21 anni) in forza all’Ajax. Si tratta di un giovane che sta emergendo nel panorama calcistico europeo e, inevitabilmente, ha attratto su di sé anche l’interesse di club prestigiosi.

A tal proposito, pare che Timber sia molto vicino al Manchester United. Dunque, la carriera dell’ex Feyenoord potrebbe proseguire in Premier League. Niente da fare per Inter e Roma, che – a meno di sorprese – dovranno rinunciare al loro sogno per la retroguardia.