Juve-Inter da capogiro: doppietta Premier, anche Kante

Juventus e Inter studiano le prossime mosse da compiere sul calciomercato e guardano a due calciatori della Premier League, tra cui Kante

Siamo giunti alla fase conclusiva del Mondiale in Qatar. Un periodo di pausa lungo, utile per riflettere sugli errori commessi nella prima parte di stagione. A partire dal 4 di gennaio ripartirà il campionato di Serie A e più andremo avanti più sarà necessario sbagliare il meno possibile.

Ne sono ben consapevoli Juventus e Inter, che devono recuperare non poco terreno perso. Entrambe le squadre possono puntare ancora alla conquista dello Scudetto, ma la distanza dal Napoli capolista è molto ampia. Ad ogni modo, il cammino è lungo e tutto può succedere, quindi è bene non dare nulla per scontato al momento. Le due dirigenze, dal canto loro, tengono sempre d’occhio il fronte calciomercato, alla ricerca di ghiotte occasioni per potenziare le rose a disposizione. E sappiamo come la Premier League sia fonte inesauribile di opportunità, talvolta molto rilevanti. Una, ad esempio, riguarda N’Golo Kante, centrocampista di proprietà del Chelsea che termina il proprio contratto il 30 giugno 2023. Il rinnovo appare complicato e la partenza a parametro zero diventa sempre più probabile. Per quanto concerne il francese, però, c’è da fare i conti con la concorrenza del Barcellona.

Doppia occasione Kante-van de Beek, Juve e Inter all’erta: c’è l’ostacolo Barcellona

I blaugrana, stando a quanto riferisce ‘Sport.es’, si starebbe portando avanti per la firma di Kante e il giocatore avrebbe già dato il suo consenso. Possibile, sempre secondo la fonte citata, un pre-accordo a gennaio, in attesa di capire come il classe ’91 tornerà dall’infortunio.

E rimanendo in Inghilterra, un’altra pedina che stuzzica la fantasia di Juve e Inter è Donny van de Beek, centrocampista ai margini del progetto del Manchester United. Chissà che almeno uno dei due calciatori in questione non possa vestire bianconero o nerazzurro in futuro.