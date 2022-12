La mossa della Juventus per beffare l’Inter: colpo con lo scambio

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta nel mirino anche dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Mondiale è finito e l’Argentina è campione. L’Albiceleste di Lionel Messi ha centrato il terzo successo iridato della sua storia trascinata dall’ex giocatore del Barcellona e si è portata a distanza di un solo trionfo dall’Italia che, per la seconda volta consecutiva, non ha partecipato alla competizione vista la mancata qualificazione nel playoff contro la Macedonia.

La Nazionale italiana non è riuscita a raggiungere l’obiettivo e si è parlato molto di un ricambio generazionale all’interno del gruppo con l’inserimento dei nuovi calciatori giovani che tanto bene stanno facendo anche nel campionato italiano di Serie A. Uno di questi è senza dubbio Giorgio Scalvini, difensore centrale ed all’occorrenza centrocampista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il classe 2003 si sta mettendo in mostra come uno degli elementi più duttili e di qualità della rosa orobica tanto da diventare un giocatore molto ambito in sede di calciomercato. Su di lui c’è il forte interesse dell’Inter di Simone Inzaghi, ma occhio anche alla Juventus che potrebbe mettere sul piatto una carta potenzialmente vincente per strappare Scalvini alla concorrenza.

Calciomercato, la Juventus prova a beffare l’Inter per Scalvini

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe un gran bisogno di un ricambio generazionale soprattutto nel reparto difensivo. Nonostante qualche buona prestazione, Leonardo Bonucci non ha più i ritmi dei tempi belli e la Vecchia Signora potrebbe rimpiazzarlo con un giocatore fresco come Scalvini.

La valutazione del centrale dell’Atalanta si aggira attorno ai 40 milioni di euro, l’Inter sta cercando di smussare le richieste della società bergamasca, mentre la Juventus avrebbe intenzione, per abbassare il prezzo, di mettere sul piatto il nome di Federico Gatti, difensore centrale arrivato in bianconero nell’ultima estate di calciomercato dal Frosinone. Il giocatore juventino potrebbe essere la contropartita giusta, da aggiungere ad un conguaglio economico, per convincere Gian Piero Gasperini e l’Atalanta a lasciar andare un elemento dell’importanza di Scalvini.