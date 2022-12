Derby, Blessin e non solo: Marchetti esce allo scoperto

Federico Marchetti esce allo scoperto sulla vicenda Blessin e ricorda il derby della Capitale

L’ex portiere di Lazio e Genoa, Federico Marchetti, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it a TV Play, in onda su Twitch.

Marchetti si è soffermato sul duro sfogo di qualche giorno fa contro l’ormai ex allenatore del Genoa Blessin. Di seguito le sue parole: “Ho avuto tanti allenatori con cui ho litigato in passato. Ho sempre trovato cose buone in loro, litigai per esempio con Ballardini che mi mise fuori dopo cinque partite. Blessin? Gli abbiamo dato tutto, a gennaio mi misi a disposizione per dargli aiuto nella gestione dei ragazzi, ma dopo un mese avevo capito che qualcosa non andava. Vedevo tante cose che non mi piacevano anche mentre stavamo retrocedendo. Ho detto ciò che pensavo di lui. Se non ci avesse dato dei dilettanti pubblicamente, forse non avrei neanche scritto certe cose”.

Marchetti a TV Play: “Blessin? Le cose vengono a galla”

Marchetti ha proseguito sulla vicenda Blessin: “Ci sono stati tanti problemi e alla lunga le cose vengono a galla.

Blessin ha fatto 7 pareggi di fila con le dirette concorrenti e in casa, non parlerei di miracolo. Sicuramente ha alleggerito l’ambiente e dato una scossa, ma non basta questo, Pandev è scappato subito“. Federico Marchetti ha anche ricordato il suo passato alla Lazio e il derby con la Roma: “Un derby che ti permette di vincere una coppa capita ogni 50 anni. I festeggiamenti a Ponte Milvio e il pullman scoperto sono ricordi incredibili. Quella finale è ancora ricordata dai tifosi e certifica che abbiamo fatto la storia”.