Annuncia il ritiro: l’ex Juventus lascia il calcio

L’ex Juventus annuncia l’addio al calcio giocato attraverso un messaggio social

“È arrivato il momento di dire stop”. Dopo il recente addio di Gerard Piqué arriva quello di un altro grande calciatore europeo. Blaise Matuidi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.

L’ex centrocampista della Juventus decide di lasciare il calcio giocato all’età di 35 anni. Il francese vanta una carriera molto importante, cominciata in Francia col Troyes e col Saint-Etienne e proseguita al Paris Saint-Germain. Poi il triennio in Italia alla Juventus dove ha collezionato tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Il titolo più importante lo ha vinto con la nazionale, conquistando il Mondiale 2018 in Russia. Gli ultimi due anni li ha trascorsi in MLS, all’Inter Miami.

Matuidi si ritira dal calcio: “Ho realizzato i miei sogni”

Matuidi ha annunciato il suo ritiro attraverso un post pubblicato sui propri profili social. Di seguito le sue parole su twitter: “Calcio, ti ho amato così tanto. Calcio, mi hai dato tanto, ma è arrivato il momento di dire stop. Ho realizzato i miei sogni da bambino, i miei sogni da uomo. È con la gola stretta ma con orgoglio che oggi volto questa pagina. GRAZIE”.