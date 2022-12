Ballottaggio a due, addio Serie A: il Brasile sceglie l’erede di Tite

Si restringe il campo per la successione di Tite sulla panchina del Brasile: entrambi i candidati piacciono in Serie A

Data come una delle grandi favorite – anzi, LA favorita – per la conquista del titolo Mondiale in Qatar, il Brasile ha ancora una volta deluso le attese. La maledizione che sembra aver colpito Neymar e soci – sono passati ormai 20 anni dall’ultimo trionfo iridato – ha colpito anche nella kermesse svoltasi in pieno inverno.

A pagare per tutti è stato, per sua stessa iniziativa personale, il ct Tite, dimessosi subito dopo la cocente eliminazione subita ai quarti di finale dalla Croazia. Tra i cento e più nomi che circolano per la successione su una delle panchine più prestigiose – ma anche maggiormente cariche di responsabilità – al mondo, sono spuntati profili come quello di José Mourinho, Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Il rinomato quotidiano francese L’Equipe ha scelto invece un’altra strada. Il cerchio si sarebbe ristretto a due candidati. Entrambi molto noti proprio al pubblico francese al quale il giornale si rivolge in prima battuta.

Tuchel o Pochettino in corsa per la Seleçao

Entrambi con un trascorso sulla panchina del PSG, e con un’abbondante esperienza accumlata anche in Premier League, Thomas Tuhcel e Maurcio Pochettino sono ambiti da diversi club italiani. Il primo piace sopratuttto all’Inter, il secondo è stato spesso accostato alla Juve. Le idee su un ipotetico cambio alla guida tecnica dei nerazzurri e/o dei bianconeri potrebbe però essere subito stroncato sul nascere.

I due allenatori sarebbero candidati molto seri alla panchina della Seleçao, che intanto ha come primo obiettivo la conquista della Copa America 2024. Nonchè la qualificazione – e ci mancherebbe altro – ai Mondiali del 2026 in Usa, Canada e Messico. Il tedesco e l’argentino sarebbero rimasti i soli in lizza per un incarico che pregiudicherebbe loro il legarsi a qualche club europeo interessato ai loro servigi. Inter e Juve, se decideranno di allontanare Inzaghi e Allegri, dovranno guardarsi altrove.