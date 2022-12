Mourinho-Portogallo, decisione presa: “Lo ha detto al presidente”

È giunto il verdetto in diretta in riferimento al possibile approdo di José Mourinho, allenatore della Roma, sulla panchina del Portogallo

Si può dire qualunque cosa, ma José Mourinho è la perfetta rappresentazione umana di ciò che significa essere un vincente. La carriera incredibile dello Special One è costellata di trofei e la vetta l’ha raggiunta proprio in Serie A, quando conquistò il celebre Triplete alla guida dell’Inter.

Ora, sempre in Italia, siede sulla panchina della Roma ed è riuscito a portarsi a casa una coppa dopo ben quattordici anni di astinenza vissuti dal club giallorosso. Un qualcosa che non gli è mai appartenuto. Ne è pienamente consapevole il Portogallo, con la Federcalcio lusitana che dopo il flop Mondiale e l’addio di Fernando Santos ha pensato proprio all’ex Real Madrid per ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico. A proposito del tema in questione, è giunto un importante annuncio dal giornalista di ‘Record’ Bruno Fernandes: “Sappiamo cosa Mourinho ha detto al presidente della Federazione portoghese – ha dichiarato Fernandes a ‘Calciomercato.it‘, in onda sul canale Twitch di Tv Play -. Ha ringraziato per la proposta, ma ha detto che intende concentrarsi solo sulla Roma. Il suo desiderio è vincere lo Scudetto con i giallorossi e il lavoro che sta portando avanti mira a questo traguardo. Vuole che la Roma stia nei primi 2-3 club italiani, superando le squadre storiche“.

Ronaldo, Fernandes a Tv Play: “La vittima è il Portogallo”

Il collega aggiunge: “Se la Roma gli darà giocatori di qualità elevata al pari delle avversarie, lui proverà a vincere un titolo europeo ed italiano, oltre la Conference League. Questo è quello che abbiamo saputo dalla Federazione portoghese, che adesso spinge per promuovere il CT dell’Under 21“.

Insomma, pare che le strade di Mourinho e del Portogallo non si incroceranno, almeno per il momento. Infine, non poteva mancare una parentesi riguardante Cristiano Ronaldo: “Lui non è la vittima in questa vicenda. Il capitano del Portogallo si è presentato senza un club al Mondiale e ciò non è normale. La vittima non è CR7, bensì il Portogallo“.