Asse Simeone-Mendes, la Juve dice addio al suo sogno di mercato

Dopo aver brillantemente sistemato la questione Cristiano Ronaldo, il super agente Jorge Mendes ha avuto un altro mandato da Simeone

Il colpo del secolo, per lo meno a livello economico, è ormai vicino ad essere ufficializzato: Cristiano Ronaldo si trasferirà all’Al-Nassr per i prossimi due anni e mezzo, con un ingaggio netto complessivo di circa 200 milioni di euro. Più un successivo incarico come ambasciatore dell’Arabia Saudita in vista dell’organizzazione dei Mondiali nel 2030. L’operazione può essere archiviata come l’ennesimo capolavoro di Jorge Mendes, il super procuratore dello stesso CR7.

Il potentissimo agente di mercato può annoverare tra i suoi assititi tutte le stelle del calcio lusitano, tra cui Joao Felix, il talento dell’Atletico Madrid che certamente, nella sua esperienza al club colchonero, ha reso meno dei 130 milioni che valsero, nell’estate del 2019, il costo del suo cartellno nel passaggio dal Benfica al club spagnolo.

Joao Felix via, Simeone fissa un prezzo fuori dalla portata della Juve

Come riportato dal portale spagnlo ‘DonBalon’, Diego Simeone avrebbe approntato, com lo stesso Mendes, un piano d’azione per ‘liberarsi’ di Joao Felix già nell’imminente mercato di gennaio. Il club madrileno è in pieno rinnovamento dopo la debacle europea che lo ha costretto a rinunciare persino alla partecipazione all’Europa League. Senza contare che il bilancio piange dopo i grandi investimenti fatti negli scorsi anni. Approfittando dell’interesse di Manchester United, PSG e Juve sul talento lusitano, il ‘Cholo‘ avrebbe fissato il prezzo minimo di uscita per una cessione che sarebbe molto remunerativa.

L’allenatore vuole non meno di 85 milioni per la partenza della sua stella inespressa. Questo è il valore che il mister argentino attribuisce al calciatore, con cui ormai il feeling si è perso da tempo. L’esorbitante cifra richiesta mette inevitabilmente fuori gioco il club bianconero, che in questo preciso momento storico non può permettersi un tale esborso. Sfuma così un altro prestigioso obiettivo di mercato per la società piemontese.