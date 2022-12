Juventus, Conte torna all’assalto: contratto fino al 2026

La Juventus torna al centro del calciomercato con Antonio Conte che torna a farsi sotto: contratto fino al 2026

L’anno sta per finire ma il calciomercato e il campionato stanno per tornare. Sarà un inizio 2023 sicuramente impegnativo per la Juventus che tra inchiesta Prisma, formazione del nuovo cda e calciomercato avrà il suo bel da fare.

Rimanendo in chiave calciomercato i bianconeri dovranno pensare anche ai rinnovi dei giocatori in scadenza. Proprio su uno di questi sembrerebbe tornare alla carica Antonio Conte, pronto a strapparlo ai bianconeri grazie all’offerta di contratto fino al 2026 che potrebbe fare gola al giocatore.

Calciomercato Juventus, Tottenham su Rabiot: contratto fino al 2026

Il futuro di Adrien Rabiot rimane un’incognita per la Juventus. Il calciatore francese, reduce da un ottimo Mondiale, ha il contratto con i bianconeri in scadenza a giugno 2023 e per ora non c’è nessun accordo per il rinnovo. Ovviamente fa gola a molti club, tra cui il Tottenham.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, gli ‘Spurs’ sarebbero pronti a offrire un contratto a Rabiot fino al 2026. Dunque Antonio Conte potrebbe tornare a puntare il mirino in casa Juventus cercando di strappare Rabiot ai bianconeri a parametro zero, anticipando i tempi dell’offerta.