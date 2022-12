Ritorno di fiamma: adesso si offre al Milan

Può tornare di moda la pista Milan per il gioiello che, adesso, si propone ai rossoneri: ecco lo scenario di mercato

Saranno settimane bollenti per il Milan di Stefano Pioli che deve fare i conti con un ritardo già importante dal Napoli capolista: 8 punti da recuperare e la sfida in casa della Salernitana dovrà portare risposte positive, in tal senso, tra otto giorni.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per il ‘Diavolo’ gennaio sarà terreno per la caccia all’occasione giusta. Una rosa già forte che va però puntellata: in tal senso, Maldini e Massara sanno già come e dove operare. E le possibilità che arrivi un nuovo rinforzo in attacco sono concrete. Ibrahimovic tornerà da un lungo e grave infortunio e non si sa in che condizioni, Giroud comincia a sentire il peso degli anni sulle spalle e Origi, invece, è spesso e volentieri in infermeria. Ecco perchè, anche in previsione del possibile addio di Leao, che il nome di Florian Thauvin può tornare fortemente di moda per il club di via Aldo Rossi. Il talento francese, accostato nel recente passato proprio al Milan, è approdato a zero nell’estate 2021 in Messico, al Tigres. Un’avventura che pare però avvicinarsi sempre più al capolinea, nonostante il lungo contratto fino al 2026 firmato dall’ex Marsiglia.

Thauvin si offre al Milan: la situazione

E per ferma volontà di Thauvin che, dopo un anno e mezzo, pare ormai stanco dell’avventura messicana e punta ad un ritorno in Europa. Il giocatore si sarebbe proposto proprio al Milan.

Il 29enne di Orlèans può essere schierato in tutte le posizioni nell’attacco di Pioli, sia a destra che come sostituto di Leao: Thauvin può dunque rappresentare una possibilità ghiotta per l’attacco rossonero. In questa stagione il francese ha collezionato 10 presenze con 3 gol e 2 assist vincenti in questo primo scorcio di stagione: la pista che lo porterebbe a Milanello pare destinata ad infiammarsi nelle prossime settimane di mercato.