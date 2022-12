Allegri sfida Inzaghi: che duello per il regista

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Guido Rodriguez, già obiettivo di calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie sul campionato di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, in occasione della giornata di ripresa del campionato, sarà ospite della Cremonese di Alvini.

I bianconeri, che sono arrivati alla sosta con ben sei vittorie consecutive in Serie A, vogliono continuare a macinare punti per cercare di insidiare il Napoli di Luciano Spalletti, al momento in vantaggio di ben 10 lunghezze sulla Vecchia Signora. Nel frattempo, la Juventus spererà anche in qualcosa di positivo da San Siro dove l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà proprio gli azzurri in quella che sembra una vera e propria ultima chiamata per lo Scudetto. Nel frattempo però ci avviciniamo sempre di più alla finestra invernale di calciomercato, preludio di ciò che sarà in estate, nella quale proprio i nerazzurri vorrebbero portare sulla loro sponda del Naviglio il profilo di Guido Rodriguez, fresco campione del mondo con la nazionale argentina. Il giocatore del Betis però, secondo le ultimissime indiscrezioni, sarebbe finito anche nei radar della Juventus di Massimiliano Allegri per quello che potrebbe essere, a tutti gli effetti, un derby d’Italia di calciomercato fra le due nobilissime del nostro calcio.

Calciomercato Inter e Juventus, che lotta per Rodriguez

Guido Rodriguez, mediano vecchio stampo con una buona propensione anche in fase offensiva, è un classe 1994, quindi non giovanissimo, ma è in possesso del passaporto italiano che gli consentirebbe di non occupare slot per gli extracomunitari all’interno del roster.

La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe abbassarne il prezzo nella prossima estate. L’Inter ci pensa, soprattutto se dovesse arrivare una cessione eccellente per via del bilancio, ma attenzione all’inserimento della Juventus che, come testimoniato anche dall’interesse per Mac Allister, vuole allargare la colonia Albiceleste nella rosa a disposizione di Allegri.