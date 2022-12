Dall’Inter alla Juventus: le ultime su Singo

Stephan Singo ha visto crescere la sua esperienza e le sue qualità da quando Juric ha preso in mano le redini del Torino. Dall’interesse dell’Inter a un possibile passaggio alla Juventus, il calciatore accetta di buon grado il salto di qualità

Manca veramente poco all’apertura del calciomercato invernale, finestra nella quale molte squadre cercheranno di assestare colpi per aggiustare eventuali falle nelle proprie rose.

Tra queste ci sono sicuramente l’Inter e la Juventus che, con esigenze diverse, si trovano ad affrontare non poche difficoltà a livello di organico. La Juventus inoltre sta vivendo un momento delicato dal punto di vista societario e prima ha la necessità di fare cassa per poter investire. Sta di fatto che entrambe le compagini hanno messo gli occhi su Singo del Torino.

Juve e Inter su Singo, il. Toro chiede 20 milioni

Singo era stato dapprima accostato all’Inter durante la scorsa estate, in caso di addio di Dumfries, ma poi non se n’è fatto più nulla. Tuttavia l’interesse dei nerazzurri rimane vivo anche quest’anno, con l’aggiunte però della concorrenza juventina.

Terzino di qualità, ma abile anche come centrocampista di fascia, Singo viene valutato almeno 20 milioni da Cairo, il quale però si trova di fronte a un contratto in scadenza nel 2024. Anche se la Juventus vorrebbe affondare il colpo a gennaio, al momento il calciatore vuole seguire le orme di Bremer e “concedere” al Torino altri sei mesi prima di essere ceduto. I bianconeri tuttavia non arriverebbero a un’offerta superiore ai dieci milioni ma, come riportato da calciomercato.it, a fare la differenza potrebbero essere i bonus. Singo è un giovane classe 2000 che in questa stagione ha disputato 13 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo la firma su due assist. Juric lo ritiene fondamentale per il suo stile di gioco, ma il ragazzo vuole a tutti i costi il salto di qualità.