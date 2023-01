Klopp al risparmio, il big se ne va: Simeone sfida Allegri

Si accende la corsa per il big di Klopp, che non intende accettare l’ultima offerta della dirigenza: è lotta a due

Con una perla di Arkadiusz Milik al minuto 91, la Juve l’ha spuntata anche a Cremona, inanellando la settima vittoria consecutiva, tutte senza subire nemmeno un gol. La formazione bianconera, che anche allo ‘Zini’ ha dovuto rinunciare al suo bomber principe Dusan Vlahovic, sembra davvero non fermarsi più. Per poter essere credibili come competitors per la lotta scudetto però, la rosa bianconera ha bisogno di altri innesti di qualità. Meglio se a parametro zero, per dare un po’ di ossigeno alle casse della società.

L’occasione è stata da tempo individuata in un calciatore del Liverpool che andrà in scadenza di contratto il prossim giugno. E che fatica a trovare col club inglese un’intesa sul rinnovo contrattuale. Come riferisce il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, l’offerta della dirigenza dei Reds è stata ritenuta troppo bassa dal sudamericano, che a questo punto medita seriamente l’addio alla Premier League.

Firmino se ne va, Simeone battaglia con Allegri

Roberto Firmino, già scavalcato nelle gerarchie di Klopp prima da Diogo Jota, ora infortunato, e poi da Darwin Nuñez, non è più quella colonna insostituibile nello scacchiere tattico dell’istrionico tecnico tedesco. Lo spazio per convincere il calciatore a cambiare aria, una volta che avrà deciso ‘ufficialmente’ di non trattare più il rinnovo, si fa sempre più ampio. La Juve ha messo nel mirino da tempo il brasiliano, tuttavia la concorrenza appare agguerrita.

L’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, insoddisfatto del rendimento di Alvaro Morata, preme per il cartellino del centravanti. Ovviamente parliamo, al pari delle mire bianconere, di un colpo che andrebbe messo a segno per la prossima estate. Il tecnico argentino sfida dunque sul campo dell’ingaggio – e sulla bontà del progetto tecnico da presentare al calciatore – Massimiliano Allegri. Che ha indivduato in Firmino una possible pedina utile per la sua Juve.