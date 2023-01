Xavi lo scarica, Milan e Inter ci provano: colpo per luglio

Il tecnico blaugrana, forte del provvisorio primo posto in classifica, vuole snellire la rosa: il difensore è tra i primi indiziati all’addio

Per un certo periodo – subito dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, per mano sostanzialmente dell’Inter – messo in discussione dalla piazza e da alcune correnti all’interno del club, Xavi Hernandez ha tenuto duro, puntando sull’etica del lavoro. I frutti del lavoro fatto, a parte un paio di isolati passi falsi, hanno portato il suo Barcellona in testa alla classifica della Liga, con tre punti di vantaggio sul Real Madrid.

Nell’ultima gara di campionato, così come nelle ultime uscite, non ha visto il campo un calciatore arrivato a parametro zero nell’estate del 2021. Ex Manchester City, sostanzialmente scartato da Guardiola, l’iberico ha progressivamente perso posizioni anche nelle gerarchie di Xavi. Che col recupero a pieno regime di Araujo, brillante anche al Wanda contro l’Atletico, può essere considerato il titolare dei blaugrana in coppia con Christensen.

Eric Garcia ai saluti, Inter e Milan in agguato

Eric Garcia, pur fresco di esperienza Mondiale con la Spagna di Luis Enrique – con cui però non ha giocato nemmeno un minuto in Qatar – può lasciare il club blaugrana già a gennaio. Ma solo se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. Più probabile, anzi ormai quasi certo, che il difensore saluti a fine anno. Nei progammi del tecnico catalano il calciatore nativo di Barcellona evidentemente non rientra più: il club punta a monetizzare dalla sua cessione.

Con le probabili partenze, per lo meno a fine anno, di almeno uno tra Skriniar e de Vrij, l’Inter guarda con interesse quanto accade dalle parti della città spagnola. Anche il Milan, che fa i conti con le condizioni fisiche precarie nonchè con la carta d’identità che avanza, di Simon Kjaer, è in agguato per un colpo che sarebbe comunque prestigioso. E che rispetterebbe i canoni di giovane età incarnati dall’ex giocatore del Manchester City. Il valore di mercato di Eric Garcia non supera i 20 milioni di euro: l’affare, per le due milanesi, non è impossibile.