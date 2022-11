La big ci prova 😱: tripla offerta per arrivare a Skriniar 😯

Il rinnovo del centrale nerazzurro fa ancora attendere e le pretendenti restano all’uscio, c’è anche un’altra grande realtà europea pronta a giocarsi tre carte di valore

In ballo non c’è soltanto il futuro di un grandissimo calciatore, oggi considerato tra i migliori al mondo nel suo ruolo, ma anche il destino del reparto difensivo di una squadra intera. Il caso del rinnovo di Milan Skriniar all’Inter fa ancora attendere dopo mesi di speculazioni. Le motivazioni di tale ritardo vanno ricercate nella concreta difficoltà da parte della dirigenza nerazzurra di venire incontro alle richieste dell’entourage del calciatore, decisamente al rialzo rispetto alle attuali condizioni d’ingaggio. Ma qualcosa inizia a muoversi.

Nel corso delle ultime settimane sono state pianificate chiacchierate mirate e nuovi incontri per definire, una volta per tutte, la posizione del centrale slovacco negli schemi di Simone Inzaghi. Ogni dettaglio, però, deve essere limato con estrema attenzione. Ecco perché l’incontro che si sarebbe dovuto tenere in queste ore è stato nuovamente posticipato. Marotta nutre comunque piena fiducia sulla finalizzazione in positivo della trattativa.

Calciomercato, affondo Real per Skriniar in caso di mancato rinnovo

Intanto, nell’ipotesi in cui Skriniar dovesse rifiutare qualsiasi tipo di proposta da parte dell’Inter, le strade con il sodalizio nerazzurro sarebbero destinate a collidere il prossimo giugno. Da una parte però, per ovvi motivi di ordine economico, il club non ha alcuna intenzione di lasciar andare un calciatore tanto prezioso a costo zero. Dall’altro, neppure le tante pretendenti sarebbero tanto ingenue da attendere altri mesi ancora. Il rischio che una corazzata in salute (come il PSG) possa strapparlo già a gennaio dietro lauto compenso è molto alto. E quest’ultima è esattamente la tattica che vorrebbe attuare il Real Madrid.

Ancelotti ha dalla sua tre calciatori in uscita pronti ad essere messi sul piatto per una tripla offerta. Il primo è Nacho Fernandez, centrale difensivo; poi Alvaro Odriozola, terzino destro già obiettivo della Juventus; infine Marco Asensio, esterno obiettivo del Milan. Tutti nomi potenzialmente utili alla causa nerazzurra.