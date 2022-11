Sorteggi Europa League, Roma-Barcellona 🏆: va male pure alla Juve 💥

Tutto pronto per i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League: appuntamento alle 13 a Nyon

Juventus e Roma attendono di conoscere le avversarie in Europa League: alle 13 in Svizzera i sorteggi in diretta degli ottavi di finale.

Sono Roma e Juventus le squadre italiane qualificate agli ottavi di finale di Europa League: i giallorossi hanno chiuso al secondo posto il gruppo C alle spalle del Betis. I bianconeri accedono agli ottavi dopo il terzo posto nel girone H di Champions League, alle spalle di Benfica e Paris Saint-Germain. Oltre alle due italiane, prenderanno parte agli ottavi di finale di Europa League: PSV, Rennes, Union Berlino, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco, Ajax, Barcellona, Salisburgo, Siviglia, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona e Shaktar Donetsk.

Nel sorteggio, le otto seconde dei gironi di Europa League saranno le teste di serie, mentre le otto terze dei gironi di Champions League saranno non teste di serie. Non possono essere accoppiate tramite sorteggio le squadre appartenenti alla stessa federazione (dunque niente Juventus-Roma) e prima del sorteggio verranno comunicate ulteriori restrizioni.

Ottavi Europa League, oggi il sorteggio: la simulazione

Sono sette le possibili avversarie della Roma per i play-off di Europa League: la squadra di Mourinho affronterà una tra Barcellona, Siviglia, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona, Ajax, Salisburgo e Shaktar Donetsk. Per la Juventus invece occhio al possibile incrocio con Rennes, Union Berlino, Manchester United, Midtjylland, Nantes e Monaco. Le partite si disputeranno il 16 ed il 23 febbraio.

Secondo la nostra simulazione, il destino delle italiane sarà tutt’altro che morbido: la Roma, infatti, potrebbe ritrovarsi a dover affrontare il Barcellona mentre la Juventus di Allegri il Monaco, altra ‘big’ della competizione.