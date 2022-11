“Dimissioni immediate”: Inzaghi al capolinea, cosa sta succedendo

Dopo la brutta sconfitta rimediata a Torino contro la Juventus, per il mister piacentino Simone Inzaghi le critiche non mancano.

Nella serata di ieri, l’Inter cade a Torino contro i bianconeri perdendo 2-0. Questa sconfitta, ha fatto molto arrabbiare i tifosi nerazzurri, che ritengono il tecnico piacentino il responsabile principale. Sono molti i tifosi che sui social si sono scagliati contro Inzaghi, alcuni chiedendo addirittura le dimissioni. Dopo un periodo dove Inzaghi sembrava aver preso in mano la situazione, con la sconfitta di ieri i brutti pensieri riaffiorano nel popolo interista.

Come detto, molti tifosi chiedono al tecnico di pensare alle dimissioni, accusato di non riuscire a portare a casa un big match. Queste sconfitte nelle partite di cartello cominciano a pesare tra il popolo nerazzurro, e vedremo se la società deciderà di prendere decisioni in merito. Un noto influencer, al termine della partita di ieri, ha espresso tutto il suo malessere tramite dei tweet sul proprio profilo ufficiale, chiedendo le dimissioni del mister.

Fabio Bergomi contro Inzaghi: “valuti le dimissioni”

Fabio Bergomi, noto influencer di fede nerazzurra, si è scagliato contro Simone Inzaghi tramite tweet sul proprio profilo twitter, chiedendo al tecnico di valutare l’idea di rassegnare le proprie dimissioni. Nel tweet, infatti, l’influencer ha dichiarato “Inzaghi che pensi alle dimissioni. Rifletta. Non mi sono mai accanito dal momento che la situazione del brutto inizio era causata anche da giocatori svogliati e supponenti. Ma oggi i numeri dicono che non vinci mai uno scontro diretto e che hai una difesa ridicola”. Un attacco importante al mister, accusato soprattutto di non riuscire a vincere un big match. Dopo il passaggio del turno in Champions League, per Inzaghi sembra tornato il momento delle critiche. Il mister difficilmente prenderà in considerazione le dimissioni, ma è chiamato a dare una svolta nelle partite di cartello. La seconda parte di stagione sarà determinante per il futuro sulla panchina nerazzurra.