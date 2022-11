Sorteggio ottavi Champions: le avversarie di Milan, Inter e Napoli

A breve conosceremo le squadre che Milan, Inter e Napoli dovranno affrontare in un doppio match agli ottavi di finale di Champions League

Giornata importante in chiave Champions League. Oggi sapremo con chi dovranno confrontarsi Milan, Inter e Napoli agli ottavi di finale. Dalle ore 12:00, presso la ‘Casa del Calcio Europeo’ in quel di Nyon, partirà l’atteso sorteggio. Unica a mancare fra le italiane è la Juventus, col club di Exor piazzatosi a fatica al terzo posto del proprio girone. Le due milanesi, invece, si sono qualificate al turno successivo da seconde, di conseguenza non potranno incontrare Liverpool e Paris Saint Germain.

Simone Inzaghi e i suoi potrebbero vedersela faccia a faccia col Tottenham dell’ex Antonio Conte, oltre che con Manchester City, Real Madrid e Chelsea. Gli uomini di Stefano Pioli non pescheranno sicuramente i ‘Blues’, ma non è da escludere l’opzione Bayern Monaco.

Champions League | Milan, Inter e Napoli: le avversarie delle italiane agli ottavi di finale

Spauracchio PSG, inoltre, per gli azzurri di Luciano Spalletti, che hanno passato il turno da testa di serie. È bene ricordare, inoltre, che sono vietati i derby fra squadre appartenenti allo stesso campionato. Oltre agli accoppiamenti di club provenienti dal medesimo girone. Ecco quanto è venuto fuori dalla scottante urna di Nyon.

Andata ottavi di finale: 14/15/21/22 febbraio 2023

Ritorno ottavi di finale: 7/8/14/15 marzo 2023

OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE