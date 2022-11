Porta il suo pupillo alla Juventus: colpo pazzesco in Serie A

Gerard Deulofeu alla Juventus con Tudor: questa l’ipotesi di mercato che lega lo spagnolo ai bianconeri

Un interessante intreccio di mercato tra Udine, Marsiglia e… Torino. Tutto gira intorno ai desideri ed al futuro di Igor Tudor, attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia.

Igor Tudor vuole Gerard Deulofeu. È questa la notizia che arriva dalla Francia, dove Le10Sport spiega come il tecnico ex Verona sia intenzionato a portare alla sua corte l’attaccante spagnolo dell’Udinese, autore di tre gol e sette assist in questa prima parte della stagione.

Un interesse che potrebbe coinvolgere anche la Juventus, dato che il tecnico croato è tra i papabili per il post Allegri in casa bianconera. Ex difensore della Vecchia Signora (dal 1998 al 2007 con in mezzo la parentesi Siena), Igor Tudor, infatti, potrebbe prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Tudor vuole Deulofeu, può portarlo alla Juventus

Gerard Deulofelu ha un contratto fino al 2024 con l’Udinese: il Marsiglia potrebbe tentare l’assalto in estate, ma se Tudor dovesse approdare sulla panchina bianconera, l’affare potrebbe “slittare” a Torino. In alternativa, se lo spagnolo dovesse trasferirsi prima in Ligue 1, Tudor potrebbe inserirlo subito nella lista della speda da presentare alla dirigenza della Juventus.