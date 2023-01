Sorpasso al Milan, Ziyech diventa bianconero

Già obiettivo del Milan dalla scorsa estate, dopo l’ottimo Mondiale il marocchino ha attirato su di sè parecchie attenzioni

È stato uno dei tormentoni dello scorso mercato estivo. Protagonista di un Mondiale sugli scudi, condottiero del Marocco dei miracoli, Hakim Ziyech ha rilanciato alla grande la sua figura dopo la kermesse asiatica. Il tecnico Graham Potter ha concesso all’ex Ajax qualche occasione per mettersi in mostra, ma gli acquisti di Joao Felix e Mychajlo Mudryk hanno già spento sul nascere qualsiasi velleità di ritrovare la titolarità da parte del fantasista nordafricano.

Il Milan è stato sulle orme del calciatore per diverso tempo, salvo poi mollare un po’ la presa per le resistenze dei Blues, già impegnati in un forsennato pressing sul club rossonero in vista del possibile arrivo a Londra di Rafael Leao. L’inasprimento dei rapporti tra le due dirigenze – il club londinese continua a corteggiare il lusitano mentre Maldini è impegnato a far firmare il rinnovo allo stesso – hanno causato un raffreddamento anche della posta Ziyech. In questo contesto l’inserimento del club bianconero sul giocatore rischia di mettere una pietra tombale sulle speranze dei meneghini di accaparrarsi il calciatore marocchino.

Ziyech, piomba il Newcastle: Maldini a bocca asciutta

Galvanizzato da una stagione – la prima in cui la campagna acquista estiva è stata condotta dalla nuova proprietà capitanata da Bin Salman – finora ben al di sopra delle aspettative, il Newcastle inizia davvero a sognare in grande. Il terzo posto in classifrica autorizza sogni di gloria. E successivi ulteriori investimenti da parte del ricchissimo sceicco. Tra le altre cose il club bianconero comincia ad essere una meta appetia anche da diversi calciatori, considerando la validità del progetto tecnico in essere.

Secondo quanto riportato dal portale inglese ‘Caughtoffside.com‘, dalla rosa dei Blues, che hanno bisogno di vendere dopo i due acquisti top di gennaio, dovrebbero uscire al più presto Connor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek e….Hakim Ziyech. I Magpies avrebbero fiutato l’occasione per rinforzare la loro squadra col prestigioso arrivo dell’ex Ajax. Potendo disporre di finanze illimitate, il club bianconero è in grado di offrire un ruolo da protagonista a Ziyech. Che ovviamente verrebbe anche ricoperto d’oro. Per Maldini e Pioli è giunta l’ora di cambiare obiettivo di mercato…