Spunta Marotta, sfida alla Juve per l’erede di Skriniar

L’Ad dei nerazzurri s’intromette in un possibile affare di mercato della Juve: caccia aperta all’erede di Milan Skriniar

Stretto tra la necessità di far quadrare i conti in sede di bilancio, e la volontà di legare a sè, ancora per tanti anni, quello che nel frattempo è diventato il capitano della squadra, l’Ad dell’Inter Giuseppe Marotta deve dar fondo a tutte le sue riconosciute abilità di mediazione per trovare la soluzione migliore.

Nel frattempo però le lancette corrono. E Milan Skriniar non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. In teoria ci sarebbe tempo fino al prossimo 29 giugno, ma nella pratica – con le lusinghe provenienti dalla Premier, dalla Liga e dal PSG – bisogna trovare il modo di arrivare ad un accordo anticipato. Oppure cedere dolorosamente il calciatore nel mercato di gennaio, ipotesi tra le più funeste nel cammino del raggiugimento degli obiettivi della stagione in corso. Insomma, la possibilità che lo slovacco possa andar via a parametro zero a fine anno aumentano sempre di più: il dirigente ha una lista di nomi da cui pescare l’erede delle’ex Sampdoria.

Colpo bosniaco in vista: Marotta sfida la Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, oltre agli ormai soliti profili rispondenti ai nomi di Hincapié, Scalvini e Chris Smalling, si starebbe affacciando un’idea ‘esotica’ nella mente di Marotta. Lo spunto è fornito dal preesistente interesse dlela Juve per Dennis Hadzikadunic, centrale difensivo bosniaco di origini svedesi. Anch’egli in scadenza di contratto nel 2023, il giovane difensore potrebbe essere quel colpo low cost che tanto respiro darebbe alle casse dei due club in lotta per il suo cartellino.

Classe ’98, già compagno di Edin Dzeko in Nazionale, il giocatore è in presitito al Malmö ma è di proprietà del Rostov, club della Premier League russa. Il club bianconero ha fiutato l’affare, considerando che il calciatore non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto con la società russa. E che sarebe desideroso di provare una nuova avventura nel campionato italiano. La sfida, l’ennesima sul fronte del mercato tra Inter e Juve, è lanciata.