“25 milioni alla firma”: la richiesta di Skriniar non spaventa il PSG

Sempre più lontano dall’Inter l’immediato futuro di Milan Skriniar: lo slovacco potrebbe partire già a gennaio

Smaltita la sbornia per il trionfo di Riyadh – dove i nerazzurri hanno inflitto una sonora lezione al Milan, incamerando intamto il primo trofeo stagionale – l’Inter si rituffa in campionato, per almeno provare la clamorosa rincorsa al Napoli capolista.

Il calendario, con anche la Champions ormai alle porte, non lascia tregua all’undici di Simone Inzaghi. Ma anche le faccende di mercato, coi complicati rinnovi di Milan Skriniar e Stefan de Vrij – entrambi in scadenza – non consentono alla dirigenza di prendersi alcun giorno di riposo. Per non parlare poi del pericolo che anche Alessandto Bastoni, il cui accordo scade nel 2024, non entri tra qualche mese nel pericoloso imbuto di un contratto vicino alla sua deadline. Inutilne negare però che la faccenda attorno al difensore slovacco occupi tanti dei pensieri di Beppe Marotta. Le ultime novità non portano affatto buone notizie alla causa nerazzurra.

Il PSG sogna Skriniar già a gennaio: Inter nella morsa

Dalla sede di Viale della Liberazione, nonchè da conferme provenienti anche dalla stampa estera, si fa sempre più complicato il rinnovo di Skriniar con la Beneamata. ‘Le Parisien‘ rifersice di un impegno verbale – una sorta di promessa – che l’ex Sampdoria avrebbe preso col club transalpino per approdare a Parigi a costo zero. Il portale esperto di mercato Actu Foot rincara però la dose. Rivelando una richiesta che il difensore avrebbe avanzato al PSG per un suo trasferimento già a gennaio in Francia.

‘9 milioni di euro netti l’anno e 25 milioni alla firma‘. Questo il prezzo da pagare per lasciare l’Inter a metà stagione, con ancora poteznialmente tutti gli obiettivi raggiungibili dalla squadra di cui ora Skriniar è capitano. Paradossalmente anche l’Inter potrebbe preferire questa ipotesi – che per lo meno garantirebbe 10-15 miloni di cash dalla vendita del cartellino – piuttosto che salutare il giocatore a ‘zero’ a giugno. Dalla Francia avrebbero fatto sapere che la per certi versi sorprendente richiesta dello slovacco potrebbe essere soddisfatta dalla ricca proprietà qatariota del club. Si avvicna insomma sempre più l’addio di una delle colonne dell’Inter degli ultimi anni.