“Juve in Serie B”: cosa sta per succedere

In attesa del processo bis sulle plusvalenze e quello relativo alla questione stipendi, si aprono scenari clamorosi per il club bianconero

La classifica di Serie A è stata sconvolta dalla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juve per il caso plusvalenze. Coi bianconeri già attardati di 10 punti dal Napoli capolista, la decisione della Corte Federale d’Appello non solo ha decretato l’uscita dalla lotta scudetto, ma anche la quasi impossibilità di riuscire ad entrare tra le prime 4 per disputare la prossima Champions League.

L’ambiente juventino si è compattato intorno alla squadra: i tifosi son pressochè uniti nel condannare a loro volta la sentenza della FIGC, gridando al complotto e chiedendo spiegazioni. Il tecnico Allegri e i calciatori hanno finora risposto bene sul campo, come dimostra la buona gara disputata contro l’Atalanta, una delle squadre più in forma dell’intero campionato. A Torino però aleggia un’aria pesante. Starebbe prendendo piede, come riporta il quotidiano Tuttosport, la convinzione che qualcuno ha in mente di mandare la Juvenuts direttamente in Serie B. Giova infatti ricordare che potrebbero esserci altri due ‘appuntamenti’ giudiziari nella tormentata agenda bianconera.

Juventus, non si esclude lo scenario peggiore

In primo luogo, prosegue il quotidiano sportivo di riferimento del tifo juventino, c’è da fare i conti con l’inchiesta bis sulle plusvalenze. Dalla quale la Juve, avendo già pagato dazio, potrebbe anche uscirne indenne. Il problema serio è rappresentato dall’’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma sui conti della club, prevista per il 27 marzo. La famosa ‘Carta Ronaldo‘, che inchioderebbe la società, fa paura. Soprattutto in relazione ad altri documenti ed intercettazioni venuti alla luce nelle ultime settimane. E che coinvolgerebbero anche altri calciatori, per i quali qualcuno ipotizza addirittura una squalifica.

Le sensazioni, insomma, non sono buone. Quella che i tifosi bianconeri hanno ormai etichettato come una ‘caccia alle streghe’ potrebbe portare ad un’ulteriore penalizzazione. Forse di ulteriori 15 punti, come sostiene qualcuno. O addirittura di 20-30, come temuto da altri. Ovviamente se si configurasse tale scenario, la squadra rischierebbe seriamente di scendere in Serie B. Sarebbe una sorta di ‘Calciopoli 2’ ma forse anche più dolorosa. Perchè esperita durante la stagione e con un finale di campionato che assumerebbe i contorni di una vera e propria agonia.