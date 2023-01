Doppia mossa di Allegri, Marotta beffato: arriva il gioiello

Doppia mossa del tecnico juventino, che vuole bruciare sul tempo la folta concorrenza per uno dei gioielli della Serie A

E fu così che, in barba alle penalizzazioni- che potrebbero essere cancellate ma anche inasprite – a dispetto di una situazione economico-finanziaria non certo rosea, e nonostante un assetto societario ancora da completare, la Juve non rinuncia ad operare sul mercato. Indiscrezioni delle ultime ore non riferiscono infatti solo di un club impegnato a respingere gli assalti per alcuni suoi big – Dusan Vlahovic e Weston McKennie su tutti – ma anche ad operare in entrata. Per gennaio o luglio che sia.

Nell’ottica di intervenire finalmente, con almeno sei mesi di ritardo, sulla corsia di sinistra, Massimiliano Allegri sarebbe in procinto di rompere gli indugi. Saltato in estate Tagliafico, stanco di aspettare che Grimaldo prenda una decisione, troppo caro Mendy, non entusisasta della proposta Kurzawa, il club fa i conti con la casella rmasta scoperta. Alex Sandro, tra l’altro ormai anche in scadenza di contratto, nonfornisce adeguate garanzie. Non si può più attendere. È il momento di agire.

Allegri a tutta su Parisi: due gioielli in cambio

La Juve ha già aperto da mesi un canale preferenziale per Guglielmo Vicario, il portierino che ormai fa gola a tutti i top club d’Italia. Con la società del presidente Fabrizio Corsi potrebbe però a breve essere intavolata un’altra trattativa. Che prevederebbe l’arrivo a Torino di un classe 2000 protagonista di una stagione coi fiocchi. E sul quale già l’Inter aveva mosso le sue pedine. La Vecchia Signora intende dar fondo a tutte le sue risorse ‘giovanili’ per convincere il club toscano a cedere il suo gioiello. Le declinazioni del possibile affare non sono poche.

Il profilo di Fabiano Parisi affascina eccome lo staff tecnico bianconero. La dirigenza è disposta a mettere sul piatto i cartellini di Andrea Cambiaso, di proprietà Juve ma in prestito al Bologna, e di Tommaso Barbieri, terzino destro classe 2002 e colonna della Juve Next Gen. Quest’ultimo, che ha già assaggiato l’ebbrezza della convocazione in prima squadra, rappresenterebbe il classico giovanssimo in grado di crescere senza troppe pressioni in una realtà sana e tecnicamente valida. Con questa doppia mossa Allegri conta di far leva sulla necessità dell’Empoli di rimolpare la rosa con giocatori giovanssimi, che prenderebbero il posto di quelli più esperti già in via di affermazione. E ovviamente già adocchiati dai grandi club. Parisi è destinato all’addio: la Juve gioca le sue carte con largo anticipo.