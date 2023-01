“Ibra allenatore fino a fine anno”: il rumor fa tremare Pioli

La profonda crisi del Milan apre degli scenari totalmente insapettati: ora Stefano Pioli rischia davvero tanto

Prima la clamorosa rimonta subita dalla Roma. Poi l’eliminazione dalla Coppa Italia e ancora, in rapida successione, il deludente pareggio di Lecce, la sconfitta in Supercoppa, il poker rimediato dalla Lazio e la cinquina inflitta dal Sassuolo a San Siro. La crisi del Milan sembra davvero senza fine: anche uno come Stefano Pioli, da sempre osannato dai tifosi, ora rischia grosso.

Nemmeno il tempo di metabolizzare la shockante sconfitta patita per mano degli emiliani in un San Siro attonito, che subito si moltiplicano le voci su un presunto esonero del tecnico parmigiano. In questo frangente, trovano cittadinanza anche le ipotesi più disparate. Che vedono come protagonista niente di meno che un certo Zlatan Ibrahimovic.

Ibra al posto di Pioli? Il rumor prende forma

“Io esonererei Pioli e metterei Ibrahimovic allenatore fino a fine stagione!“. Parole e musica di Emliano ‘Er Faina’, noto influencer che su Twitter ha lanciato una provocazione che potrebbe anche trovare favorevoli alcuni tifosi rossoneri. In special modo quelli più delusi dalle scelte dell’ex allenatore, tra le altre, di Lazio, Inter e Fiorentina.

C’è da dire, fermandosi alla stretta cronaca dei fatti, che finora nessun dirigente meneghino ha neppure accennato all’idea di un avvicendamento sulla panchina del Milan. Quel che è certo è che alcuni giocatori, ma anche lo stesso tecnico, sembrano aver esaurito i bonus a loro disposizione.