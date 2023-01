Di Maria-Juve, è (quasi) finita: l’annuncio del giocatore

Si fa sempre più incerto il futuro di Angel Di Maria alla Juventus: aleggia sempre il desiderio di tornare a casa

Arrivato con le stigmate del fuoriclasse, con un ricco contratto valido solo per la stagione in corso, Angel Di Maria è stato suo malgrado travolto dalla disgraziata stagione bianconera. Nella quale, per la verità, non ha fatto molto per risollevarne le sorti. Anzi, per completezza di cronaca, potremmo dire che ‘El Fideo‘ è stato intermittente: grandi giocate, gol, assist, ma tanti infortuni. E squalifiche. E contrasti col tecnico Allegri nonchè con la tifoseria bianconera, soprattutto durante la fortunata parentesi Mondiale.

Le vicende giudiziarie del club, con la relativa perdita di obiettivi prestigiosi realmente perseguibili, hanno messo un mattone molto pesante sul possibile addio dell’argentino a fine anno. In primo luogo c’è un contratto in scadenza a giugno che dovrebbe essere ridiscusso sulla base di altre cifre. Poi c’è l’onerosità dell’accordo stesso, che pesa sulle finanze bianconere. Ultimo, ma non per importanza, il presunto desiderio del calciatore di chiudere la carriera lì dove è cresciuto. Nel Rosario Central. Più che presunto potremmo dire ‘reale’, data l’ennesima esternazione in tal senso del calciatore.

Di Maria rompe gli indugi: futuro al Rosario?

“Mi piacerebbe tornare al Rosario. Quest’anno o quello dopo. La possibiità di tornare al ‘Gigante di Arroyito’ c’è. La volontà anche. Prima o poi arriverà quel momento“. Parole e musica dello stesso Di Maria, che ha rilasciato un’intervista a TyC Sports. Non è affatto la prima volta che l’ex Real Madrid si espone a parlare del suo desiderio di chiudere la carriera lì dove è cresciuto. Nel settore giovanie in cui è stato dal 1992 al 2005.

Se però prima della penalizzazione e della defintiva uscita della Juve dalla lotta scudetto, tali ‘mal di pancia’ potevano essere catalogati come bizze, o come semplici auspici da mettere in pratica magari tra un paio d’anni, ora la situazione è cambiata. Con diversi big che verranno giocoforza messi sul mercato, Di Maria potrebbe esser lasciato libero di accasarsi dove meglio crede. Ovvero al Rosario. La politica di mercato della Juve difficilmente potrà sposarsi con la permanenza di un classe ’98 titolare di un ingaggio multimilionario.